CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!

Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.CHP'li belediye ilçede, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi.Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi. Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.