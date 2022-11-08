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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize sorununa ilişkin ilgili ülkelerin büyükelçileri dışişlerine çağrıldı ve gerekli uyarılar yapıldı. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde vize süreci hızlandırıldı, ama yetmez." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
Ekleme: 8.11.2022 - 19:11 Güncelleme: 8.11.2022 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dönemde vize ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Vize sorununa ilişkin ilgili ülkelerin büyükelçileri dışişlerine çağrıldı ve gerekli uyarılar yapıldı. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde vize süreci hızlandırıldı, ama yetmez.' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına ilişkin, 'Türkiye'de kim kara para aklıyor da Türkiye'yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?' dedi. Çavuşoğlu, Osman Kavala konusunda iç hukukun işlediğini belirtti.

'F-16 KONUSUNDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

Bakan Çavuşoğlu, 'F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisi bozuldu. Biz ABD'ye gereken uyarıları yaptık.' sözlerini kullandı.
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