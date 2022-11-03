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Yaşlı kadına eziyet eden çalışanlar üç yıl meslekten men edildi.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarının üçer yıl meslekten men edildiğini bildirdi.

Yaşlı kadına eziyet eden çalışanlar üç yıl meslekten men edildi.
Ekleme: 3.11.2022 - 21:50 Güncelleme: 3.11.2022 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
Yaşlı kadına eziyet eden çalışanlar üç yıl meslekten men edildi.
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarının 3'er yıl meslekten men edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 5 Ekim 2022'de sosyal medyada yayımlanan ve Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine, Sağlık Bakanlığının hemen harekete geçerek aynı gün ilgili hastanede inceleme başlattığı, hastanenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Olayda adı geçen 7 sağlık meslek mensubu hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, bunlardan dördünün tutuklandığı, üçünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve sürecin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya, 19 Ekim 2022'de görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer üçer yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur. Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan mesul müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir.'
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