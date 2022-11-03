Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi

Japon hükümeti Kuzey Kore'nin 3 füze denemesi yaptığını duyurdu, ilk füzenin Japonya üzerinden geçtiği bilgisini ise düzeltti.Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı 3 füzeden ilkinin, Japonya üzerinden geçerek Pasifik'e düştüğü bilgisinin geri çekildiğini bildirdi. Füzenin radardan kaybolduğu ve Japonya üzerinden geçiş yapmadığı belirtildi. İlk füzenin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğü tahmin ediliyor.Devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.51, 08.41 ve 08.51'de fırlattığı füzelerin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü açıkladı.İlk füze sonrası Yamagata, Niigata ve Miyagi eyaletlerinde faaliyete geçen 'J-Alert' erken uyarı sistemi mesajında halkın binalarda kalması istendi.Üç eyaleti kapsayan halka yönelik uyarının, söz konusu 'füzenin Japonya'ya doğru yaklaştığının fark edilmesi sonrası' yapıldığı ifade edildi.Japon Başbakan Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füze denemelerini 'tahammül edilemez' şeklinde niteledi.Başbakan Kişida, ilk fırlatılan füzenin kıtalararası balistik tip füze (ICBM) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.Kişida, karşı hamlelerin alınmasına yönelik ABD ve Güney Kore ile iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.Ayrıca, denemeler sonrası bölge genelinde seyreden deniz ve hava taşıtlarına yönelik hasar tespit edilmediği kaydedildi. Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, '(ilk füzenin) radardan kayboluşunun nedeninin araştırıldığını' açıkladı.Öte yandan Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO) ilk deneme sonrası, Kuzey Kore'nin iki füze daha fırlattığını açıkladı.Diğer iki füzenin Japon Denizine (Doğu Denizi) düştüğü bildirildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin orta ya da uzun menzilli balistik füze denediğinin tahmin edildiğini duyurdu.Kuzey Kore en son, Eylül 2017 ve geçen ay başında, Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen füze denemişti.