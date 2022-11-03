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Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kuduz oldu! 'Sudan korkuyor, hırçın davranıyor'

Bitlis'te 5 hafta önce köpeğin saldırısına uğrayan ve ailelerine köpek tarafından ısırıldığını söylemeyen çocuklardan birinde kuduz belirtileri ortaya çıktığı açıklandı. Çocuğun hırçın davrandığı ve doktorlara kolunda uyuşma olduğunu, sudan korktuğunu söylediği öğrenildi.

Ekleme: 3.11.2022 - 19:53 Güncelleme: 3.11.2022 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kuduz oldu! 'Sudan korkuyor, hırçın davranıyor'Bitlis'te 5 hafta önce köpek saldırısına uğrayan ve ailesine bisikletten düştüğünü söyleyen Mustafa E., köpeğin ısırdığı kolunun uyuşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada kuduz hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Mustafa E'nin yaşadığı Göldüzü köyünde de Sağlık Bakanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde kuduz olduğundan şüphelenilen Polat E. (9) de önlem amaçlı tedavi altına alındı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Çocuklar burada ilk doz kuduz aşılarını olduktan sonra Ankara'daki Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde 10 yaşındaki Mustafa E.'ye kuduz teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Mustafa E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polat E.'nin ise kuduz olmadığı anlaşıldı.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kuduz oldu! 'Sudan korkuyor, hırçın davranıyor'

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Hasan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Sivri ve Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer, çocukların sağlık durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SUDAN KORKTUĞUNU SÖYLEDİ'

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Mustafa E.'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, '19 Ekim'de köpeğin ısırdığı sağ kolunda uyuşma başlamış. Bitlis'te, Adilcevaz'da doktora götürülmüş. Burada kuduz aşısının ilk dozu yapıldıktan sonra uyuşukluk artınca gözlem altında tutulurken sudan korktuğu ve titremelerinin arttığı belirlenerek bizimle ilişki kuruldu ve hastayı sevk ettik. Çocuk buraya geldiğinde bilinci açıktı, belirtilerini bize kendisi söyledi. Kolunda uyuşma olduğunu, karnının ağrıdığını, sudan korktuğunu söyledi' diye konuştu.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kuduz oldu! 'Sudan korkuyor, hırçın davranıyor'

'TÜKÜRÜK ÖRNEĞİNDEN KUDUZ VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ'

Muayene bulguları normalken birkaç saat içinde hırçın, anlamsız davranışların görülmesi, kollarını kasması gibi bazı davranışlar ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Cengiz, hastanın yoğun bakım ünitesine alındığını ifade etti. Prof. Dr. Cengiz, hastanın geldiğinde kuduz hastalığı bulguları taşıdığını fakat bunu kesinleştirmek için tetkikler yapıldığını söyleyerek, 'Bu tetkikleri Ankara Etlik Veteriner Araştırma Merkezi'ne gönderdik. İlk iki tetkiki serum, saç örneği ve tükürük örneği negatif geldi. 3'üncü tetkikte tükürük örneğinden kuduz virüsü tespit edildi. Çok yorulmaması ve kendine zarar vermemesi için hasta sakinleştirilerek uyutuldu' şeklinde konuştu.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı 2 çocuktan biri kuduz oldu! 'Sudan korkuyor, hırçın davranıyor'

'POLAT E. 2 GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAK'

Prof. Dr. Cengiz, Polat E.'nin de aynı bölgede yaşadığını, yavru köpeğe taş atması sonucu ısırıldığını belirterek, 'Aynı bölgede temaslı Sağlık Bakanlığımızın hasta taraması çalışması sırasında 9 yaşındaki bir erkek çocuğu da 20-25 gün önce bir küçük köpek tarafından ısırıldığını söylemiş. Yalnız bu çocuk küçük bir köpeğe taş atmış ve köpek tarafından ısırılmış. O çocuğun da ailesinin haberi olmamış. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması esnasında çocuk ısırıldığını ve kaşıntısı olduğunu belirtmiş. Hasta kuduz aşısının ilk dozunu olarak hastanemize sevk edildi' dedi.
Çocuğu ısıran köpeğin ısırdıktan 10 gün sonra canlı olarak bulunduğunu bildiren Cengiz, çocuğun ilk 3 doz aşısını tamamladıklarını ve kuduz tanısının negatif çıktığını belirtti. Cengiz, Polat E.'nin 2 gün içinde taburcu edileceğini açıkladı.

'BURADA ÖNEMLİ OLAN İLK TEMASTAN SONRA YARANIN TEMİZLİĞİNİ YAPMAK'

Prof. Dr. Cengiz, hayvan tarafından ısırıldıktan sonra hızlı bir şekilde yaranın temizlenmesi gerektiğini belirterek, 'Burada önemli olan ilk temastan sonra sağlık kuruluşuna başvurmadan önce yaranın temizliğini yapmak. Çünkü hayvanın tükürüğündeki virüs kas içine bulaştıktan sonra kas içindeki sinirler boyunca ilerleyerek önce omuriliğe, sonra da beyne doğru ilerliyor. Burada yapılacak en önemli şey virüs sinir dokusuna girmeden, orada çoğalmaya başlamadan kuduz virüsünün sinir dokusuna girmesini engellemek. Çok büyük bir yara temizliği yapmak gerekiyor. Akan su altında basınçlı olarak yaranın, çevresinin temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra da alkol ve tentürdiyot ile temizliğin tamamlanması gerekiyor' diye konuştu.
Prof. Dr. Cengiz, erken tanının virüsün yayılmasındaki önemini vurgulayarak aileleri uyardı.

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