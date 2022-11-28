İBB Halk Ekmek yönetiminden 32 milyon TL'lik makam aracı siparişi! Ekmek üretmiyor, araba alıyor

Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesini düşürerek vatandaşları ekmek kuyruğuna mahkum eden, açılışını yapılan Hadımköy Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 32 milyon TL bedelle sıfır kilometre makam aracı kiralaması tepki topladı.ÖZGEN NAMA, SON İHALEDE KENDİSİ İÇİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ SİPARİŞ ETTİRDİİBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş, 2023 yılı araç ihalesine çıktı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi.2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı. Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı.HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI'NDA EKMEK ÜRETİMİNİN OLMADIĞINI BELGELENDİTürkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığını belgelemişti.2 Ekim 2022 tarihinde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi. Gazetemizin haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş. yöneticileri fabrika pencereleri de perdelerle kapattı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk Ekmek skandalını kabul etti. Ongun, 23 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar hiç ekmek üretmediğini açıkladı.Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, 'Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik' ifadelerini kullandıMurat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, 'Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?' diye yanıtladı.HALK EKMEK BÜFELERİNİN SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜHalk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldü ve ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldı.2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜAK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu bildirildi.2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.MECLİSİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 57'Sİ AÇILDIİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada halk ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 57'sini açtığı ortaya çıktı.İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYORİBB Meclisi, 14 Ocak 2021'de Halk Ekmek'in bakkallarda da satışına izin verdi.Kararda, Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara satış yetkisi verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İBB'nin CHP'li yönetimi ise karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda Halk Ekmek'in satışını hâlâ gerçekleştirmiyor.AK PARTİ DÖNEMİNDE 2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ YAPILDIAK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi.ÜÇ KEZ YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİHalk Ekmek A.Ş.'nin AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servis saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.