Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı!

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken servis minibüsü kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00'da sırlarında Arnavutköy Dursunköy - Baklalı Caddesi'nde seyir halindeki servis minibüsünün motor kısmında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören servis şoförü aracı durdurdu. Şoför yangına müdahale etmeye çalışırken, alevler bir anda yükselerek minibüsü sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, servis minibüsü kullanılmaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.