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Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrencinin vücudunda yanıklar oluştu!

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir okulda panik dolu anlar yaşandı... Öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı...

Ekleme: 25.11.2022 - 15:48 Güncelleme: 25.11.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrencinin vücudunda yanıklar oluştu!
Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.


Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrencinin vücudunda yanıklar oluştu!
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