'Muhteşem cuma' izdihamı: Mağazalar müşteri akınına uğradı! Kepenkler açılınca koştular...

Muhalefetin 'millet aç' algısı bir kez daha patladı. İstanbul'da bir çok alışverişmerkezinde "Muhteşem Cuma" indirimleri nedeniyle adeta izdiham yaşandı.Vatandaşlar AVM'lerin kapılarının saat 10.00'da açmasıyla birlikte ürünlerin satıldığı mağazalara akın etti. İşte o anlar...

Başta CHP ve İYİ Parti'nin körüklediği 'millet aç' algısı bugün bir kez daha patladı.İstanbul'da bir çok alışveriş merkezinde 'Muhteşem Cuma' indirimleri nedeniyle adetaizdiham yaşandı.İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığımağazalara koşarak giden vatandaşlar askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı. Beğendikleri ürünleri stantlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metrelerboyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi.İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, 'İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberimde yoktu bu indirimlerden, şaşırdım' dedi.