  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğunu bildirdi.

Ekleme: 25.11.2022 - 22:01 Güncelleme: 25.11.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit olduMSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.'
CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki! 'Kulağı çekilmeli'
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı...
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor!
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı! 'Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...
İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...
Örgüt propagandacılarına operasyon! 10 kişi gözaltında
Sağlık atılımları verilere yansıdı! OECD'ye Türkiye damgası!
Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatıyor...
Ömer Çelik açıkladı! Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi
Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı!
İBB Halk Ekmek 31 milyon TL'ye lüks araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Suriyeliler'den operasyona tam destek!
Pakistan’a 3. MİLGEM denize iniyor! Törene Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak
Yunan medyasında büyük korku: Türkiye'nin hamlesi Atina'nın kâbusu oldu
Angela Merkel'den çok konuşulacak Putin itirafı: Onu ikna etmeye gücüm yoktu
HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme!
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor