  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor. Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...

Ekleme: 25.11.2022 - 11:01 Güncelleme: 25.11.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, öğle saatlerinde sonra sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor. Sağanak yağmur Türkiye genelinde etkili olurken kar yağışı ise, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkisini gösterecek. İşte 25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...

25 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul dahil bir çok ilde soğuk hava etkili olacak. Sağanak yağmur öğleden sonra yurt genelinde etkisini gösterirken pek çok kesimde kar yağışı etkili olacak. İşte haberimizin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor