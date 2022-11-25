Angela Merkel’den çok konuşulacak Putin itirafı: Onu ikna etmeye gücüm yoktu

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'e yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklaması oldukça ses getirecek.Merkel, 2021 yazında Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı 2'li görüşmeler düzenlemeye çalıştığını ancak Putin'i ikna edecek gücü olmadığını ifade etti.Putin'in Ukrayna'da savaş başlatmamaya ikna edecek gücünün de olmadığını ifade eden Merkel, "Bu görüşmeleri sağlayacak ve onu etkileyecek bir gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu" ifadelerine yer verdi. Rus liderle yaptığı son görüşmeyi değerlendiren Merkel, "Hissiyatı çok netti. Güç siyaseti olarak bitmiş durumdasınız. Putin için önemli olan şey güçtür" dedi.Ayrıca Merkel, son görüşmelerinde diğer görüşmelerden farklı olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşlik ettiğini kaydetti. Merkel son zamanlarda Putin ile olan ilişkileri nedeniyle eleştirilerin odağında olmuştu. Aynı zamanda savaş nedeniyle enerji krizinin şiddetle hissedildiği Almanya'da Merkel dönemi alınan kararlar nedeniyle eski şansölye oldukça eleştirilmişti.