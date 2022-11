3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın

Türkiye'nin Otomobili Togg'un üretim üssü ve kalbi konumundaki Gemlik Fabrikası'nı deneyimlemek için CEO Gürcan Karakaş tarafından Yeni Şafak olarak davet edildik. Fabrikadaki gövde, boyahane ve montaj hattından oluşan 3 ana tesisi gezdiren ve bilgi veren Karakaş, ‘Üretim burada yapılmıyor' söylentilerine tokat gibi cevap verdi. İşte Togg'un üretimine ve gelecek planlarına dair Karakaş'ın yaptığı açıklamalar:- Fabrikada 250 robot görev yapıyor. 210 tanesi gövde bölümünde. 30 tanesi boyada. Kalan 10 tanesi ise son montaj hattında.- Robotlara ilk 250 çalışanın adı verildi. İlk kaynağı yapan robotun adı Togg CEO'su olan Gürcan Karakaş.- Boya hattı 310 metreden oluşuyor. Avrupa'nın en temiz tesisi. Boya hattında tüm aşamalar robotlarla tamamlanıyor. Son teknoloji boya hattı bulunuyor. Burada biriken hava 800 derecelik ısıya ulaşan yakma hattıyla temizlenerek doğaya sıfır emisyonla salınıyor.- Fabrikanın tamamının yüzde 30 enerjisi 33 bin metrekare araç stok alanında bulunan çatılarda yer alan güneş enerjisi panelinden sağlanıyor.- Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek. Tek bir araç üretilmeye çalışılırsa en baştan en sona kadar 8 saatlik bir süreç gerekiyor.- Fabrikada halihazırda 410 hatlarda çalışan işçi yer alırken 50 mühendis çalışıyor. Togg çatısı altında çalışan sayısı ise şu anda 1400 kişiyi buluyor. 2023 Mart'ında bu sayı 1800 kişiye ulaşacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında ise 4 bin 300 çalışan fabrikada yer alacak.- Montaj hattında ise batarya paketi, koltuklar, tavan camı, diğer camlar, jant ve lastiklerin araca entegrasyonu tamamlanıyor. Bataryanın montajı tamamen otomasyon sistemlerle gerçekleştiriliyor.- Togg'un tüm parçaları tedarikçiler tarafından günlük sağlanırken, aracın ön iç konsolu (dashboard) içeride üretiliyor. Togg'da kullanılan koltuk ve 500 kiloluk batarya paketi de ray sistemiyle taşınırken aracın montajına kadar ilerleyebiliyor.- Tüm Togg modelleri aynı hat üzerinde üretilecek. Bu üretim hattının tasarımı tamamen Togg çalışanlarına ait. 15 saniyede bir değişen üretim hattıyla karma üretime imza atılabilecek. Eski tip fabrikalarda bu işlem için saatlerce uğraşılıyordu.- Fabrikanın tamamında kullanılan betonla 50 katlı 7 gökdelen dikilebilirdi. 44 bin kolon betonla sağlam bir yapıya dönüştürüldü.- Togg'da şu an için hız sınırlamasını tartışıyoruz. Dünyada 180 kilometre ve 190 kilometre gibi sınırlamalar mevcut. Bizde kaza istastistiklerine göre yazılımla bunu sınırlayacağız. Yoksa 420 beygir bir araçtan yüksek hızlar elde etmek çok kolay. Togg güçlü bir araç.- Togg şu anda 4 milyar 336 milyon 274 bin lira ile Türkiye'de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ödenmiş sermayesi en yüksek şirket.- İlk akıllı cihazın 2023 mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.- Togg'da 28 mühendis tersine beyin göçü ile Türkiye'ye kazandırıldı.- Togg'da toplam çalışanların yüzde 26'sı kadın. Togg bu oranı yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.- 2023 yılında 25 sabit satış sonrası deneyim merkezi (servis) açacak olan Togg, 2025 yılında 30 adet sabit servis noktasına sahip olacak. Şirketin 2023 yılında 8 adet olacak mobil servis hizmet aracı sayısı da 2025 yılında 40'ın üzerine çıkacak.- Togg, kullanıcılarına dijital deneyim sağlamak üzere hem Togg mobil uygulamasını hem de yapay zekâ destekli dijital asistanı ToggCare'i devreye sokacak.- Togg akıllı cihazı 16'sı yeni regülasyon olmak üzere 92 adet farklı test tabi tutuluyor. Şu ana kadar teste gönderilen araç sayısı 165 oldu.- Togg'un arkadan itişli (159.9 kW) ve dört çeker (320 kW) olmak üzere 2 farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan düşük menzilli olanının bataryası 54 kilovat olurken, dört çeker olanın bataryası ise 88,5 kilovat. En güçlü Togg'un beygir gücü ise 420 beygir. Menzil opsiyonları da 300 kilometre ve 500 kilometre.- Togg'un en çok satan modeli C-SUV olacak. Fiyat açısından sadece Türkiye'de değil dünyada da iddialı olacağız.- Togg'ların model adı isimden oluşmayacak. Kodlama yöntemiyle harf veya rakam verilecek. Böylece isimden oluşan yaşatma yatırım maliyetine gerek kalmayacak.- Büyükelçilere verilecek Togg'larda görev yapılan ülkenin tip onayından geçilmediyse o ülkeye Togg gidemeyecek.- 2023 Mart ayına kadar Togg'a yapılan toplam yatırım bedeli 1,8 milyar avroya ulaşacak. Şu ana kadar yapılan yatırım ise 1,3 milyar avro. Toplam yatırımın 500 milyon avrosu ortakların sermayesi. Kalanı ise yerli finans kuruluşlarından alınan az miktarı yabancı paya da sahip krediden oluşuyor. Togg'un 2030 vizyonunda ise 3,5 milyar avro yatırım yapılacak.- Togg'un boydan boya olan 29 inç ekranı Vestel'e ürettirildi. Android Quallcom altyapıyla yerli yazılımla sağlanarak bir bilgisayara çevrildi.- Togg ilerleyen aşamalarda borsaya açılabilir. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yurt içinde değil yurt dışında borsaya açılabiliriz.- Toplamda 300 startup'la görüşüldü ve 19'uyla el sıkışıldı. Gelecekte araç servisinden elde edilen yüzde 70'lik gelir dijital uygulamalardan kazanılacak. Togg'un iş ortakları arasında bu uygulamalar yer alıyor. Örneğin; kilometre yaptıkça Türk Hava Yolları'ndan mil puanı kazanabileceksiniz. Bu uygulamalar bulunduğu ülkenin muadillerine göre entegre edilecek. Togg Europe bunun için çalışacak.- Devlet Malzeme Ofisi'nin 30 bin adet alım garantisi var. Bunun her yıl 2 bin adet olacak şekilde alımı ayarlandı. Bizim için öncelik bireysel perakende müşterisinde olacak. Talebe göre öncelik sağlanıp ödemesini yapan aracı alabilecek. Togg'lar deneyim merkezinden teslim alınabilecek. Evinize de teslim edilebilecek.- Bataryanın 8 yıl ya da 160 bin kilometre garantisi olacak. Aracın genelinin 3 yıl ya da 100 bin kilometre garantisi olacak. Paslanmaz garantisi ise 10 yıl olacak.- Satış ve tecrübenin de yapılacağı Togg Deneyim Merkezi'nin ilki Zorlu Center'a açıldı. 2023'te dahil olmak üzere Deneyim Merkezi sayısını 12'ye 2025'ten sonra ise 35 ve üstüne çıkaracağız. Nüfus yoğun yerlerde Deneyim Merkezi açılacak. Daha kapsayıcı olmak adına bu karar alındı. Her şehire 1 tane düşünülüyor. Fakat İstanbul iki yakaya dağıldığı ve tek şehir gibi ele alınamayacağı için Anadolu Yakası'na da bir Deneyim Merkezi açılabilir.- Teknolojiyi kullanada Türk halkı çok yetenekli. Araştırmalarımızda bunu gördük. Erzurum'da teknolojiyi kullananla İstanbul'da teknolojiyi kullanan arasında fark yok. Bu yüzden dijital satışlarla herkes Togg'a ulaşabilecek. Herkes Togg'un içerisindeki teknolojiyi kullanabilecek.- Togg'u kullanma fırsatı bulduğumuz Gemlik Tesisi test pistinde heyecanlı anlar yaşadım. Fabrika içerisinde yer alan 1,6 kilometrelik pistte kullandığım 4 çeker 88 kilovat batarya ve 420 beygirlik elektrikli Togg, güç pedalına bastığım anda uçak kalkışı hissiyatıyla 4.8 saniyede 100 kilometre hıza çıktı. Frenlerini de denediğim Togg'un performansı rakiplerine taş çıkardı. Pistte yer alan yüzde 15 eğimli tepe noktayı ise hiç zorlanmadan çıkıp indi.- Yaklaşma ve uzaklaşma açısıyla off-road araçlarını aratmayan C-SUV Togg'un üst donanım paketlerinde yokuş iniş desteğinin olacağını da öğrendim. Öte yandan iç tasarımı sade bir biçimde tasarlanan Togg C-SUV'un teknolojisi ise şaşırttı. Boydan boya 29 inç büyüklüğündeki 3 pencereye bölünebilen ekran tüm uygulamaların kullanımına imkan sağlıyor. İç dikiz aynası mevkisinde bulunan kamera ise selfie yapabiliyor. Anlık olarak sosyal medyadan paylaşılabilen selfie kamerasının video çekme özelliği de bulunuyor. Direksiyon üzerindeki tuşlar kolayca ulaşım için özelleştirilebilir şekilde ayarlanabiliyor. Teknoloji özellikleri arasında Togg TV, Trendyol, Togg Game gibi özelliklerin yanında günlük hayatta kullanılan birçok mobil uygulama özelliği bulunuyor. İç hacmi geniş olan Togg'un bagajı ise 450 litre. Şaft tünelinin bulunmadığı elektrikli Togg geniş bir yaşam alanı sunuyor. 3 sürüş modunun bulunduğu Togg C-SUV'da fren esnasında geri kazanım için 3 kademe recharge özelliği de yer alıyor.