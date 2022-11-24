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Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD Savunma Bakanlığı'nı rahatsız etti. Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımlayan Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin yürüttüğü operasyonların Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Ekleme: 24.11.2022 - 09:29 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de 'ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede' PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek 'Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu' ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını 'yerel ortak' olarak tanımladı.

ABD ASKERLERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Ryder, açıklamasında, 'Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti.' ifadesine yer verdi.

Ryder şöyle devam etti:

'Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz.'

PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.
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