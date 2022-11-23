Düzce 5.9’luk deprem ile sallandı! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Düzce 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremde sallandı. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklarda sabahladı.Korkuya kapılan bazı vatandaşlar ise deprem anında pencerelerinden ve balkonlarında aşağıya atladı.Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.63 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KALP KRİZE GEÇİRDİ...Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in ise yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Gaziantep Caddesi'nde bulunan ve kahvehane olarak kullanılan iş yeri de sarsıntıyla yıkıldı.RAFLAR VE EYŞALAR DEVRİLDİDeprem sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.Düzce Adliyesi'nin de olduğu 7-8 binada ise hasar meydana geldi.Sarsıntının şiddetiyle bazı evler ve marketlerdeki eşyaların yere düştüğü görüldü.DÜZCE VALİSİ ATAY: ÇATLAMALAR OLAN BİNALAR VARDüzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu." dedi.İhbarları değerlendirdiklerini aktaran Atay, "Saha çalışmalarımız halen sürüyor. İhbarlar da var, küçük çaplı korku ve panikten kaynaklı yaralanmalar söz konusu. Bunun haricinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Yıkılan bir ahır var, çatlamalar olan binalar var." diye konuştu.Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.