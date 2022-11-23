Bakan Koca Düzce depremiyle ilgili son durumu aktardı! 'Altı kentte 93 yaralı var'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Altı kentte toplamda 93 kişinin yaralandığını belirten Bakan Koca, biri ağır 17 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yaralılarla ilgili son durumu aktaran Bakan Koca, 'DÜZCE Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun.' dedi.
AFGANİSTAN UYRUK BİRİ AĞIR YARALI
Bakan Koca, depremde Afganistan uyruklu 28 yaşında bir vatandaşın birinci kattan düşmesi nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini, solunum cihazına bağlı ve durumunun ağır olduğunu belirterek, 'Toparlayabileceğini umuyoruz.' demişti.