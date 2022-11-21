Terör örgütü YPG/PKK'nın hain saldırısına misliyle karşılık verildi! Ateşlenen mermilere şehitlerin isimleri yazıldı...

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roket Gaziantep'in ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etti. Hain saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş şehit düştü.MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİKalleş saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi. Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.ŞEHİTLERİN İSİMLERİ MERMİYE YAZILDIBu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı. Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİNDEN TERÖRE LANETGaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle şehit olan öğretmenin ailesi, acılarını anlattı. Sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, 'Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin.' dedi.Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, 'Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun.'