Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi.Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri de böceğe karşı harekete geçti.Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı. Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.Böceğin şu ana kadar insana zarar vermediği görüldü ancak bazı bölgelerde kornea iltihaplanmasına yol açtığına dair vakalar bildirildi.