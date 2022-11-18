Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi, polisi harekete geçirdi

Diyarbakır- Antalya seferini yapacak olan uçağa binen yolculardan birinin, telefon konuşurken söylediği 'bomba' kelimesini duyan hostes, polisi harekete geçirdi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, konuşmayı yapan yolcuya, 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.