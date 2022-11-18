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Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi polisi harekete geçirdi

Diyarbakır- Antalya seferini yapacak olan uçağa binen yolculardan birinin, telefon konuşurken söylediği 'bomba' kelimesini duyan hostes, polisi harekete geçirdi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, konuşmayı yapan yolcuya, 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

Ekleme: 18.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 18.11.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi polisi harekete geçirdiDiyarbakır'dan Antalya'ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, ‘bomba' kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı.

Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55'te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya'ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında ‘korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

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