Oligarkların gizemli ölümü: Rus iş dünyası içinde gizli savaş yaşanıyor

Rusya'nın Ukrayna işgali neredeyse 9 ayı geride bırakırken, son dönemde çok sayıda Rus oligarkın gizemli şekilde ölmesi ya da hayatına son vermesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.Son aylarda Rus iş dünyasının çok sayıda tanınmış ismi, tam olarak belirlenemeyen nedenlerden hayatını kaybetti. Gizemli ölümlerle ilgili sır perdesi aralanamazken, intiharların devam etmesi Kremlin'de de tartışmalara yol açıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Gazprom'un eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, nisan ayında eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova'daki dairesinde ölü bulunmuştu.Sergey Protosenya, eşi ve kızıyla İspanya'daki evinde ölü bulunmuştu.Bu olayın ardından, Gazprombank'la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısı Sergey Protosenya'nın da İspanya'daki evinde yine eşi ve kızıyla ölü bulunması kafaları karıştırmıştı. İntihar ettiği düşünülen Protosenya'nın oğlu, ailesinin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandır Subbotin, mayısta bir şaman çiftin evinde ölü bulunmuştu. Rus devletine bağlı enerji devi Gazprom'la yakın ilişkilere sahip Rus iş insanı Yuri Voronov'ın cansız bedeni, St. Petersburg'daki lüks bir evin havuzunda bulunmuştu. Eylülde de Lukoil Genel Müdürü Ravil Maganov, bir hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Putin'in “özel masörü” olarak tanınan ve Kremlin'in birçok sırrını bildiği düşünülen yakın arkadaşı Konstantin Goloşçapov'un Rusya'dan kaçtığının ortaya çıkması da Kremlin içinde büyük kargaşa yaşandığı söylentilerine yol açmıştı.Bu gizemli olaylar sürerken, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Rusya'daki yatırımlarıyla öne çıkan ancak daha sonra Rus devletiyle arası bozulan ABD'li finans uzmanı Bill Browder'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD'de Rusya'yı en iyi bilen isimlerden biri olan Browder, Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın art arda getirdiği yaptırımlarla sarsılan Rusya'da, oligarklar arasında da büyük bir rekabet yaşandığını kaydetti. Oligarkların yaptırımlar sonucu geriye kalan varlıklar için büyük bir rekabete tutuştuğunu söyleyen ünlü iş insanı, Rus iş dünyası içinde büyük bir gizli savaş yaşandığını, intiharların da bunun sonucu olduğunu savundu. İngiliz basınına konuşan Bill Browder, pastanın giderek küçüldüğü Rusya'daki bu savaşı, yiyecek için birbirini öldüren yırtıcı kuşların kavgasına benzetti. Browder, özellikle para akışının yoğun olduğu Rus enerji devleri Gazprom, Lukoil, Novatek ve Gazprombank gibi kurumlarda savaşın kontrolden çıktığını belirtti.