'Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası büyüyor! İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'ye 'sınırları zorluyorlar' çıkışı!

Seçime 7 ay gibi bir süre kalmasına rağmen altılı masada adaylık sorunsalı sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istemediklerini kapalı kapılar ardında söyleyen İYİ Parti cephesi, bu tutumlarını artık alenen ifade etmeye başlayınca söz konusu kriz, 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' şeklinde yeni bir boyuta taşındı. Tartışmalar CHP ve İYİ Parti arasında karşılıklı açıklamalarla da çığ gibi büyüyor.FİTİLİ İYİ PARTİ'Lİ ÇİRKİN ATEŞLEDİGeçtiğimiz günlerde İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını o yüzden Meral Akşener'e aday olması noktasında bastırdıklarını ve 81 il başkanının girişim yaptığını ifade etti.AĞIRALİOĞLU: ENDİŞELİYİZDaha sonra İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirerek, 'Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz' ifadelerini kullandı.'KRALDAN ÇOK KRALCI'İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç 'Kraldan çok kralcı' yanıtını vermişti. Ağıralioğlu da 'Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz' yanıtını verdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da 'Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. Genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir' ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.AĞIRALİOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ: SINIRLARI ZORLAYANLAR VARKarşılıklı açıklamalar sonrası Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakın Fox TV yayınında CHP'yi adeta topla tuttu. Ağıralioğlu, hükümetin 20 yıldır seçim kazandığını muhalefetin varlık gösteremediğini belirerek CHP'ye göndermede bulundu.'İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİ'Ağıralioğlu, 'İYİ Parti siyasal denkleme dahil olduktan sonra Türk siyasi muhalefetinin alabildiği nefesi ve kazanabildiği imkanı biz yönettik. İstanbul ve Ankara Meral Akşener'in projesidir. Biz tüm bölgelerde kendi adayımızı çıkarabilirdik. Meral hanım kıymetli bir iş yaptı' ifadelerini kullandı.'ORTALAMA ZEKASI OLAN HERKES ANLAR'Ağıralioğlu, 'Tane tane anlatıyorum. Ortalama zekası ve vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir şey söylüyorum diyorum ki; Ortalama Türk seçmeninin bu kamplaşma bu eski zamandan kalma acılarla siyasi davranışlarını belli yerlere konsolide etme alanlarını... Her kesimi duyabilen, anlayabilen, endişe ve kaygılarını giderebilen siyasi koordinatlarla giderebiliriz. İstanbul ve Ankara'da yaptık' dedi.'KEMAL BEY ADAY DA BİZ Mİ BİLMİYORUZ'İsim vermeden Altay ve Özkoç'u hedef alan Ağıralioğlu, 'Kemal bey aday da biz mi bilmiyoruz adaylığını açıkladı da bizim mi haberimiz yok' CHP'den bazı arkadaşların mevzuyu böyleymiş gibi davranmasına hayret ediyorum. 'AK Parti'yi farklı seslere müsamaha göstermiyorlar' diye eleştirenler sonra utanmadan... CHP'yi kollayacağım derken tahammülsüzlük örneği gösteren arkadaşları kast ediyorum. İYİ Parti'ye siyasi adap nezaket imasında hatta imayı da geçip sınırları zorlayan arkadaşlara söylüyorum' ifadelerini kullandı.'SEÇMENDE KAZANAMAYIZ ENDİŞESİ VAR''Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili nasıl bir endişe var' sorusuna ise Ağıralioğlu, 'Seçmende kazanamayız endişesi var' yanıtını verdi.