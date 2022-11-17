  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sabotaj sorumlusu terörist Ersin Şahin etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarınca, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda 'yönlendirici' olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesinin, Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Ekleme: 17.11.2022 - 13:05 Güncelleme: 17.11.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin faili PKK/YPG'li terörist Ersin Şahin'in etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda yeri tespit edilen Şahin, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA GENCİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASI İÇİN ÇALIŞTI

Ersin Şahin, 2014'te PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü. Çok sayıda gencin terör örgütüne katılması için çalıştı. Şahin, Diyarbakır ve Şırnak kırsalında ardından da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Suriye'ye 2017'de geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Şahin, Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Güvenlik kaynaklarınca sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye- Türkiye sınır hattında örgütün istihbarat unsurları ile eş güdüm halinde çalışarak sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda 'yönlendirici' olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesinin, Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ankara Kızılay'da bomba paniği!
Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular
CHP'li vekillerin mahkeme baskını: Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Tuzla Belediye Başkanı Şadı Yazıcı: İmamoğlu döneminin kıyası Sözen dönemidir
Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Afrika ülkelerinin Türkiye'nin silahlarına ilgisi konuşuluyor
MHP’den kanun teklifi: Türk Tabipleri Birliği’nden ‘Türk’ ibaresi kaldırılsın
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi