İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı!

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda yaralanan kişilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.'68 HASTA TABURCU OLDU'Patlama sonucu yaralanan kişilerin 68'inin taburcu olduğunu 1 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, 'İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu.' dedi.'2 HASTA YOĞUN BAKIMDA'Yerlikaya, '11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, 'İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.