İçişleri Bakanlığı duyurdu: 37 organizatör ve 1.353 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin katılımıyla, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde 'Huzur-2022/11' uygulaması yapıldı.9 bin 449 ekip, 33 bin 401 personelin katılımıyla, 7 bin 403 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi.4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, bin 353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi veya iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan kişi tespit edildi. 779'ü yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.DHA’nın haberine göre uygulamada; 8 kamyon-kamyonet ve 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu da uygulama sırasında ele geçirildi.