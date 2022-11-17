Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Yerli otomobil Togg seri üretime geçti. Togg'dan yapılan açıklamada sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siparişlerinin alındığı bildirilirken, aracın Şubat ayında genel olarak ön siparişe açılması bekleniyor. Öte yandan Endonezya ziyareti dönüşünde Başkan Erdoğan, 'Togg satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı' sorusunu yanıtladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Togg'un fabrikasının seri üretime geçmesi sonrası merak konusu olan 'Togg'un fiyatı' ve 'Gençlere özel bir kampanya olacak mı' konusunda soruları yanıtladı.SORU: Yerli araç Togg en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?CEVAP: Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabi bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız.SORU: Togg ile ilgili küçük bir ekleme yapabilir miyim? Dediniz ki '6'lı masadakilerin yerli ve milli konularda duruşlarını gözden geçirmesi gerekiyor.' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aslında TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılışına davetlilerdi ama gelmediler.SORU: Gelselerdi birlikte fotoğraf verir miydiniz?CEVAP: Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar bir defa Bay Kemal başta olmak üzere tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı. Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi TOGG'la ilgili de hani diyordu ya 'Nerede fabrika?'Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş.