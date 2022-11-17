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Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu... Kayalıklardan düşerek can verdi!

Ankara'nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla oturduğu esnada kayalıklarda düşen 17 yaşındaki Beytullah Alkan yaşamını yitirdi. Alkan'ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'tan çıkacak raporun akabinde kesinleşeceği öğrenildi.

Ekleme: 17.11.2022 - 23:20 Güncelleme: 17.11.2022 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu... Kayalıklardan düşerek can verdi!Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Beytullah Alkan adlı genç, Mutlu Mahallesi'nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu... Kayalıklardan düşerek can verdi!

Alkan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurum'una götürülen Alkan'ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp'tan çıkacak raporun ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu... Kayalıklardan düşerek can verdi!

Kayalıklardan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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