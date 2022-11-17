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AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı: Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, '(Başörtüsü için anayasa teklifi) Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum. Meclis'te destek alırsa referanduma gerek kalmaz' dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı: Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum
Ekleme: 17.11.2022 - 10:20 Güncelleme: 17.11.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı: Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü teklifi hakkında, 'Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı. Teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtladı.

Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

AİLENİN KORUNMASI

Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. İlla erken seçim deniyorsa bu da yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 milletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.

ÜÇ DÖNEM KURALI

Bu konu gündem olup, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun gündemine gelirse kullanım o zaman olur. Seçim konusu, adaylık konusu partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun gündemine gelir. Geldiği zaman da bu konular konuşulur. Henüz böyle bir gündem olmadı. Seçime daha 6-7 ay var. Böyle bir durum yok.
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