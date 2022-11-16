Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Milyonlarca araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik sigortası haberi geldi. Buna göre yeni dönemde trafik sigortasında mevcut basamak sistemi genişletilerek dinamik basamak modeline geçilecek. Bu modelde kaza yapmayan sürücüler önemli bir avantaj elde ederek yüzde 50 indirim imkanı elde edecekken, riskli sürücüler için ise prim tutarı artacak.

'Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak.''Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak.'klilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasında basamak isteminde yeni sisteme geçileceğini duyurdu.Covid-19 sonrası 26 milyon araç sahibinin en büyük dertlerinden biri olan zorunlu trafik sigortasındaki sorunlar 'kalıcı olarak' tarih oluyor.26 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYORTürkiye Sigorta Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlarla belirlenen yeni yol haritası 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu alandaki sorunları çözmek için gerekli önlemleri içerecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortaları için araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı. Eroğlu şu ifadeleri kullandı: