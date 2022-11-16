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AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeye tepki gösterdi. İBB'nin tanıtım filmi için 114 milyon lira bütçe ayırdığını belirten Aydemir, "Bunların hizmete bakışı bu" ifadesini kullandı.

Ekleme: 16.11.2022 - 20:23 Güncelleme: 16.11.2022 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ile CHP'nin altılı masanın en güçlü iki partisi olduğunu, bu iki partinin sözcülerinin birbirleriyle kavga ettiğini belirtti.

Aydemir, 'Altılı masa cumhurbaşkanlığı aday tespitinde bile böylesine kavga yapıyorsa, bunlar, yarın öbür gün ülkeyi ne hale getirirler?' diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bütçesi olmadığı gerekçesiyle hizmetlere ara verdiğini belirten Aydemir, buna rağmen İBB'nin tanıtım filmi için 114 milyon lira bütçe ayırdığını söyledi. Aydemir, 'Bunların hizmete bakışı bu.' ifadesini kullandı.
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AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'
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