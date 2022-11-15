Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı

Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlamasının ardından önce olayı seçimle bağdaştırdı ardından olay üzerinden espiri yapmaya kalktı. Patlamadan sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Umarım Türkiye 2015 yılındaki gibi bir şiddet sarmalına girmez" ifadelerini kullanan Mengü, PKK'lı teröristin olay yerinden ayrılırken taksi kullanmasına yönelik ise, "Zanlı taksi bulabilsin diye yabancı uyruklu seçilmiş olabilir" dedi.