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Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak.

Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Ekleme: 15.11.2022 - 10:25 Güncelleme: 15.11.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Taksim'in İstiklal Caddesi, terör saldırısıyla sarsıldı.

PKK üyesi olduğu öğrenilen hain terörist, şehrin en işlek caddesine plastik patlayıcı bomba yüklü çantayı bırakarak kaçtı.

40 dakika yanında oturduğu çantanın zaman ayarlı patlama süresi dolan terörist olay yerinden kaçarken, her şeyden habersizce bölgede gezinen 6 vatandaş canından oldu.

Bir diğer yandan terör saldırısını gerçekleştiren terörist dahilindeki gözaltına alınanların sayısı zaman geçtikçe yükseliyor.

Kimliği belirlendi
Elim olay sonrası ekiplerce başlatılan derin çaplı soruşturma sonucunda, hain teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirlendi.

Bir diğer yandan soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilenlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.
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