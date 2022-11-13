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Slovenya'da seçim heyecanı: Halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Slovenya'da 23 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenleniyor. Kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmen, ülke genelinde açılan sandıklarda yerel saatle 07.00-19.00 arasında oylarını kullanabilecek.

Ekleme: 13.11.2022 - 11:44 Güncelleme: 13.11.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Slovenya'da seçim heyecanı: Halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında
Slovenya'da 23 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenleniyor.

Kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmen, ülke genelinde açılan sandıklarda yerel saatle 07.00-19.00 arasında oylarını kullanabilecek.

Halk 5'inci cumhurbaşkanını seçecek
Slovenya halkı, bir önceki seçimde en çok oyu alan Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar ve Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız kadın aday Natasa Pirc Musar arasında seçim yapacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda halk, 1991'de bağımsızlık ilanının ardından 5'inci cumhurbaşkanını seçecek.

23 Ekim seçimi
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun düzenlendiği 23 Ekim'de, SDS'nin desteklediği bağımsız aday Logar, oyların yüzde 33'ünü, bağımsız aday Pirc Musar ise oyların yüzde 26'sını almıştı.

Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan bir diğer favori aday Sosyal Demokrat Milan Brglez ise oyların yüzde 15'ini almış, ikinci turda Pirc Musar'ı destekleyeceklerinin sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday arasında yer alan bağımsız aday Vladimir Prebilic yüzde 10, Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar yüzde 5, Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk yüzde 4 ve sol aday Miha Kordis de yüzde 2 oy almıştı.

Seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 50 olarak açıklanmıştı.
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