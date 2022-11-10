Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti

Irkçı söylemleriyle gündemi meşgul eden Ümit Özdağ bu kez ekonomi üzerinden algı operasyonuna soyunmak isterken aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bir kasap dükkanına giren Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar için harcandığını öne sürdüğü paralardan bahsederek ülkede ekonomik kriz olduğunu belirtti. Kasabın hiçbir kriz yaşamadıklarını söylemesi üzerine Özdağ, esnaf ile alay ederek dükkanı terk etti.

Mülteci düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez ekonomi üzerinden algı operasyonuna girişmek istedi.Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Yalova'ya gitti. Partisinin il binasını ziyaret ettikten sonra gençlerin yoğun olduğu kafeler bölgesinde bir sokağa giren Özdağ, esnaf ile sohbet etti.ÜMİT ÖZDAĞ EKONOMİ ÜZERİNDEN ALGI YAPTIBir kasap dükkanına giren Özdağ, Suriyeli sığınmacılar için harcandığını öne sürdüğü paralardan bahsederek Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu iddia etti.ESNAFIN 'KRİZ YAŞAMIYORUZ' DEYİNCE ALAY ETTİKasabın hiçbir kriz yaşamadıklarını söylemesi üzerine Özdağ, esnaf ile alay ederek dükkandan çıktı.'Biz yaşamıyoruz kriz. Her yer araba dolu arabaları park edemiyoruz' sözlerini hazmedemeyen Özdağ, 'Sen İsviçre'desin devam et.' diyerek aklınca esnaf ile alay etti.Bir başka iş yerine giren Özdağ, orada da istediği yanıtı alamadı.