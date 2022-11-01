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Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı: Siz memur oldunuz ben olamadım

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "kezzap" olarak adlandırılan nitrik asitle belediye çalışanı iki kadını yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Yaralanan kadınlardan Ö.Ç, ifadesinde, okul arkadaşı olan şüphelinin "Siz memur oldunuz ben olamadım" diyerek üzerlerine kezzap attığını söyledi.

Ekleme: 1.11.2022 - 20:36 Güncelleme: 1.11.2022 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı: Siz memur oldunuz ben olamadımBüyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında meydana gelen olayın ardından polise ekiplerince gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.Y, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olayda yüzünden yaralanan Ö.Ç'nin hastanede polise verdiği ifadede, üniversiteden arkadaşı olan D.Y'nin iş yerine geldiğini, kendilerine "Siz memur oldunuz, ben olamadım." diyerek elindeki kutuda bulunan sıvıyı üzerlerine atıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı: Siz memur oldunuz ben olamadım

Tutuklanan D.Y'nin ise kezzabı atanın kendisi değil arkadaşları olduğunu öne sürerek suçlamaları reddettiği belirtildi.

Atalar Mahallesi'ndeki belediye binasında dün meydana gelen olayda, belediye personeli kadınlardan Ö.Ç. yüzünden, A.Y. ise elinden üzerlerine kezzap atılması sonucu yaralanmıştı. Yaralı kadınlar Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.Y'yi kısa sürede yakalamıştı.
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