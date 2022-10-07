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Amanoslar’da PKK’nın ini yok edildi

Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda; 32 kilogram C4, 45 kilogram amonyum nitrat, 17 adet roketatar mühimmatı, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde ele geçirilerek PKK’a ağır darbe indirildi...

Ekleme: 7.10.2022 - 15:49 Güncelleme: 7.10.2022 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Amanoslar’da PKK’nın ini yok edildi
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, MİT Başkanlığı ile müşterek olarak; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerince gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Fatih Yonca operasyonu kapsamında Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi, Koscakyayla kırsalında arazi araması neticesinde depo içerisinde;
32 kg C4 patlayıcı madde, 45 kg amonyum nitrat patlayıcı madde,10 kg dinamit lokumu, 2 kg patlayıcı madde, 17 adet roketatar mühimmatı, 7 adet el bombası, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet EYP yapımında kullanılan R/F komutalı anahtar sistemi ve devre kartı, 21 adet role kartı, 30 adet mekanik fünye ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler emniyetli biçimde imha edildi.
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