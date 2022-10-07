Amanoslar’da PKK’nın ini yok edildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, MİT Başkanlığı ile müşterek olarak; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerince gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Fatih Yonca operasyonu kapsamında Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi, Koscakyayla kırsalında arazi araması neticesinde depo içerisinde;32 kg C4 patlayıcı madde, 45 kg amonyum nitrat patlayıcı madde,10 kg dinamit lokumu, 2 kg patlayıcı madde, 17 adet roketatar mühimmatı, 7 adet el bombası, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet EYP yapımında kullanılan R/F komutalı anahtar sistemi ve devre kartı, 21 adet role kartı, 30 adet mekanik fünye ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler emniyetli biçimde imha edildi.