Hatay'da evinde esrar ve sahte içki bulunan zanlı gözaltına alındı
Hatay gündem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 4 kilogram esrar ve 265 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 4 kilogram esrar ve 265 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Değirmenyolu Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste, 4 kilogram esrar ve 265 litre sahte içki bulundu.
Jandarma, ev sahibi N.K'yi gözaltına aldı.