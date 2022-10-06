Çanakkale'de 4,5 kilo esrar yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.Şüphelinin ev, ağıl ve tarlasında yapılan aramalarda toplam 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.