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Tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoru, Kafkasya’daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alındı.

Ekleme: 31.10.2022 - 23:07 Güncelleme: 31.10.2022 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.
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