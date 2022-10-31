Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor

Rusya'nın 16 balistik füze taşıyabilen nükleer denizaltısını test ettiği açıklandı.Rus general Nikolay Yevmenov, Rus Düzenli Donanması'nın kuruluşunun 326. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, nükleer enerjili en yeni stratejik denizaltı "Generalissimo Suvorov"un test edildiğini belirtti.Donanma şefi, denizaltının Severodvinsk kentindeki Rusya'nın en büyük gemi inşa tesisi olan Sevmash işletmesinde inşa edildiğini söyledi.Generalissimo Suvorov, Rusya'nın 4'üncü nesil balistik füze denizaltılarının 6'ncı gemisi ve geliştirilmiş Borei-A sınıfının 2'nci seri üretim gemisi olarak biliniyor.Borei-A sınıfı gemi, nükleer savaş başlığı kullanılabilen Bulava sınıfı füzelerden 16 tane taşıyabiliyor.