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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, ''Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar peş çok konuyu ele alacaksınız. Sizler inancımızın 14 asırlık sahih geleneğini yaşatmakla, yeni nesillere aktarmakla mükellefsiniz'' açıklamasında bulundu. Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğini ifade eden Erdoğan, ''Anayasa değişikliği ile başörtüsünün yanı sıra sapkın adımlarla hedef haline gelen aile kurumunu korumayı hedefliyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz
Ekleme: 31.10.2022 - 14:40 Güncelleme: 31.10.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz
İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Materyalizmin tüm insanlığın esir aldığı modern çağda tüm hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

Gençlerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda da en büyük görev sizlere düşüyor.

"AİLE MÜESSESESİNİ DE KORUMAYI HEDEFLİYORUZ"
İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen manevi anlamda zemin kaybediyor. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

Meclis'e sunacağımız teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.

Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama biz bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum.

"TERÖR ÖRGÜRTLERİNİN TAMAMI SAPKIN VE SAPIK YAPILARDIR"
Hiçbir sebep masum sivilleri, camide namaz kılanları katletme mazereti olamaz.

Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır.

Kimi kendini bilmezler, Orta Çağ zihniyeti diyerek aşağılamaya çalışasa da milletimiz Kur'an kurslarına gözü gibi bakıyor. 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek şartıyla tarihe nazar edeceğiz.
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