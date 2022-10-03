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Beyaz Gazete
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6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?

Henüz aday belirlemede bir mesafe kat edemeyen 6'lı masa, 'top çevirmeye' hız kazandırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde ikinci tur görüşmelerine sıkıntılı başlayan 6 genel başkan bundan böyle 15 günde bir toplanacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın geçtiğimiz gün gerçekleştirilen buluşmasının ardından bugün Halk TV canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adaylık karmaşasına ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak?" açıklamasında bulundu.

6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Ekleme: 3.10.2022 - 11:32 Güncelleme: 3.10.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
İlk toplantılarını 12 Şubat'ta yapan ve o günden bu yana, "ortak aday," "Geleceğin Türkiye'sini kurma" seçim öncesi ve sonrasına dönük işbirliği konusunda kararlılık ifadesi içeren bildiriler yayımlayan Altılı Masa'nın, ikinci tur toplantıları daha "sıkıntılı" bir dönemde başladı.

İttifakın iki büyük partisi olan CHP ve İYİ Parti arasında "cumhurbaşkanı adaylığı" ve "HDP ile ilişkiler" konusunda partinin ikinci isimlerinin açıklamalarıyla bir gerilim zirve yapmıştı.

NOTERLİK GÖREVİ TARTIŞMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir kez daha "kazanacak aday" hatırlatmasında bulunup, adaylık konusunda "Altılı Masa'nın noterlik görevi yok" demesi ve 2018 seçimlerinde partisine 15 milletvekilini "ödünç vermesini" kastederek CHP'ye artık "diyet borçlarının kalmadığını" çıkışı, Altılı Masa'nın geleceğine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİNMİŞ

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Akşener'in bu çıkışının masanın devamlılığı açısından bir sorun olmayacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin İYİ Parti'ye yönelik "diyet borcu" imasında bulunmadığı, 15 milletvekilinin de "demokrasinin önünü açma" amacıyla İYİ Parti'ye ödünç verildiği öne sürülüyor.

ADAYLIK KONUSUNDA KONUŞMA YASAĞI

Akşener'in, bazı CHP'li yöneticilerin açıklamalarından rahatsız olabileceği, ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına adaylık konusunda "konuşma yasağı" getirerek olası bir krizi önlediği vurgulanıyor.

TEK ENGELİ KENDİSİYMİŞ!

CHP koridorlarında, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önündeki tek engel yine kendisi olabilir. Yani adaylık niyetinden vazgeçerse... Fakat adaylık iradesi devam ettiği sürece, bir başka aday çıkmaz" iddiaları konuşuluyor.

ELDE VAR YİNE SIFIR

Bütün bu sancılı sürecin ardından dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 6 genel başkanın toplantının ana hatları da şöyle belirlendi;

*Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin partilerin formülleri tartışılacak

*6 partinin eski sisteme geçiş çalışmalarındaki benzerlikler ve farklılıkları gidermek için ortak komisyon kurulacak.

*Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 6 genel başkan sistem tanıtımı iddiasıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

*Aylık toplantılar, 15-20 günde bir yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"NE YAPACAK BU ADAY?"

6'lı masanın son toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifakın adaylık karmaşasına ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar.

Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur.

"SEÇİM GÜNÜNÜ BELİRLE 2 GÜN İÇİNDE ADAYIMIZI AÇIKLARIZ"

Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz.

Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz."
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