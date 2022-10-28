Pastadan yapılan en büyük bayrak'la dünya rekoru kırıldı

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tuzlalı minikler tarafından dünya rekoru kırıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzlalı miniklerle 100 parçadan oluşan 24 metrekarelik pastayı birlikte hazırladılar. Kırmızı krem şanti ile renklendirilen pastaya ay ve yıldız konuldu. İki ayrı masada yapılan pasta daha sonra çocuklar tarafından birleştirildi. Ortaya çıkan Türk Bayraklı pasta ‘Pastadan yapılan en büyük bayrak' dünya rekoru kırıldı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da kutlanmaya başlandı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Tuzlalı minikler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Başkan Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı tarafından yapılan 24 metrekarelik Türk Bayrağı pastası dünya rekoru kırdı. Tuzlalı minikler, program kapsamında Tuzla Marina'da bulunan alanda kendi elleriyle hazırladıkları 100 parçadan oluşan pasta, hijyen şartları altında yan yana dizildi. Pastaların üzerine çocuklar ve Başkan Yazıcı tarafından kırmızı krem şanti sürüldü. Tamamen kırmızı ile kaplanan pastanın üzerine de ay ve yıldız logosu eklendi. İki ayrı masada yapılan pasta, Başkan Yazıcı ve çocuklar tarafından birleştirildi. Birleşimin ardından Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Av. Uğur Demircan tarafından ölçümler yapıldı ve dünya rekoru kırıldığı tescillenmiş oldu. Programda Tuzlalı minik çocuklara Cansu Canan Özgen, Yıldız Öz Samaha, Eyüp Kemal Sevinç, İpek Tuzcuoğlu ve Şükran Kaymak da eşlik etti. Program sonrasında bin eşit parçaya bölünen pasta Tuzlalı vatandaşlara ikram edildi.Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gelecek yıl gireceğiz. 99'ncu yılında 100 parçadan oluşan bir pastayı çocuklarımız ile birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı olan ve bizim için çok kıymetli olan çocuklarımız ile birlikte binlerce şehidimizin kanları ile sulanmış olan bayrağı, pasta haline getirmek bizleri çok mutlu etti. Daha önce 10 metrekare olarak yapılan rekoru biz 24 metrekare yaparak Tuzla'dan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı'nı haykırıyoruz. Allah bayrağımızı daim etsin ve asla indirmesin. İndirmeye kalkanlara da asla fırsat vermesin. Bu gençlerimiz ile birlikte bu mesajı vereceğiz. Ben Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Emeği geçen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Şeflerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz daima mutlu ve huzurlu olsun” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı,” Çocuklarımızın böyle eğlenceli bir şekilde en büyük bayramımızı kutlamaları, bayrak ve millet sevincini bu şekilde yaşamalarından dolayı çok mutlu oldum” dedi.