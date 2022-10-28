Cumhuriyet Sergisi’ni KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen böylesine anlamlı bir kültür sanat etkinliğinin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün yaşadığımız bu refah ve özgür hayatı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Yaklaşık 3 hafta sonra KKTC'nin de 39'uncu yıl dönümünü kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunu egemenlik bilinci ile birleştirerek kutlamalıyız. Egemenlik demek, devletin tapusu demektir. Eğer bir egemenliğiniz yoksa ayakta duramazsınız" dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de "Ülkemize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin asli görevleridir. Cumhuriyet; Atatürk'ün de dediği gibi en büyük hazine, en büyük eser, en büyük bayram, en büyük fazilettir. Türk milletine yakışan en güzel idare tarzı Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne ithafen açılan bu özel sergide bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin asli görevidir" diye konuştu.YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir sanat şöleniyle kutladıklarını ifade etti. YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden 16 sanatçının yer aldığı sergi 13 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.