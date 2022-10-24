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Gıda güvenliği ve neslin muhafazası konuları MÜSİAD EXPO'da düzenlenecek IBF Zirvesinde ele alınacak

MÜSİAD EXPO 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. Ticari diplomasi alanında birçok etkinliğin düzenleneceği fuarda gıda güvenliği ve tarımın geleceği IBF Zirvesinde ele alınacak.

Ekleme: 24.10.2022 - 23:18 Güncelleme: 24.10.2022 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Gıda güvenliği ve neslin muhafazası konuları MÜSİAD EXPO'da düzenlenecek IBF Zirvesinde ele alınacak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açıyor. Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi alanında birçok etkinlik de düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İş Forumu (IBF) ise bu yıl 'Gıda güvenliği ve Neslin Muhafazası' temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mezkûr ana tema çerçevesinde, 'gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar' ele alınacak ve yine gıda güvenliği kadar önem arz eden 'gıdanın güvenilirliği ve besinlerin insan nesline etkileri' konuları tartışılacak. Aynı zamanda, 'helal ve temiz gıdanın neslin muhafazasındaki önemi' de işleneceği zirvede gerçekleşecek panel oturumlar sorunlara çözüm önerileri getirecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBF Başkanı Erol Yarar, küresel çapta yaşanan krizlerin gıda güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü işaret etti. Pandemi döneminde yaşanan küresel tedarik ve lojistik bozulmalara da değinen Yarar sözlerine şöyle devam etti:

'Küresel çapta yaşanan siyasi gelişmeler, iktisadi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve iklim kaynaklı sorunlar, gıda güvenliğini tarihte belki de hiç olmadığı kadar tehlikeye düşürdü. Pandemi döneminde yaşanan tedarik ve lojistik zincirlerin bozulmasının zararları henüz telafi edilememişken yaşanan bölgesel çatışmalar ise, küresel bir gıda sıkıntısı ve dar boğaza yol açtı. Bu noktada gıda güvenliğini teminat altına almak konusunda tüm ülkeler stratejilerini yeniden kurgulamaya mecbur kaldı. Gıdaya güvenli bir erişim sağlanması kadar bir diğer husus da, gıdanın güvenirliliğidir. Gıdaya erişim sorunu insan hayatını etkilerken, gıdanın güvenilirliğine ilişkin değişimler, doğrudan insan sağlığı ve genetiğine etki etmekte ve insan nesli açısından geri döndürülemez zararlara yol açıyor. Bu çerçevde MÜSİAD EXPO kapsamında düzenleyeceğimiz 26'ncı IBF'te helal ve temiz gıda kavramlarını ele alacağız. Düzenlenecek zirve bu bağlamda gıda güvenliğini neslin muhafazası kavramıyla birlikte ele alan belki de ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor.'

IBF hakkında

IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu), 25 ülkenin iş dünyasından iş insanlarının katıldığı, yılda bir yapılan kongre ve beraberindeki ticari faaliyetlerle bir araya gelinen, 1995 yılında MÜSİAD tarafından kurulan uluslararası bir platformdur. Müslüman coğrafyayı birleştiren “Global İş Ağı” kurulması ilkesinden yola çıkılarak kurulan bu seçkin platform, ülkeler arasında ekonomik bağlar kurulmasını, sürdürülebilir iş birliği modellerinin oluşturulmasını, iletişimin güçlendirilmesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasını ilke edinmiştir.
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