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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerin "Muhafazakar devrimci nasıl olur?" sorusuna, "Özellikle kimlikleri millidir, yerlidir, vatanseverliktir. Muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?
Ekleme: 24.10.2022 - 01:21 Güncelleme: 24.10.2022 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki konuşmasındaki 'Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum' sözlerini hatırlatan bir genç, 'Muhafazakar devrimci ne demek? Muhafazakar devrimci gençler nasıl olur?' sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?

Bunun üzerine Erdoğan, 'Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir ve vatanseverliktir. Ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Onun için Nuri Pakdil'i oku. Ben gençlere tavsiye ediyorum, Nuri Pakdil'i muhakkak okuyun. Çünkü 'En büyük muhafazakar devrimci benim' diyor.' ifadesini kullandı.
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