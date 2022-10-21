FETÖ'ye Gazi Turgut Aslan darbesi: 46 şüpheli adliyede
Ülke genelinde FETÖ'ye yönelik 56 ilde eş zamanlı düzenlenen ve "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 46’sı adliyeye sevk edildi.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüce yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgünün Güncel Finans Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ( 51 ) Şüpheli şahsa ilimiz merkezli dört ilde 52 adreste yapılan operasyonda 47 şahıs gözaltına alındı. Baskınlardaki aramalarda; 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 Euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın olmak üzere yaklaşık 12 milyon lira değerinde para ve altın ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce tahkikat işlemlerine başlandı. Tahkikat işlemleri tamamlanan 46 Şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öne öğrenildi.