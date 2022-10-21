FETÖ'ye Gazi Turgut Aslan darbesi: 46 şüpheli adliyede

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüce yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgünün Güncel Finans Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ( 51 ) Şüpheli şahsa ilimiz merkezli dört ilde 52 adreste yapılan operasyonda 47 şahıs gözaltına alındı. Baskınlardaki aramalarda; 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 Euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın olmak üzere yaklaşık 12 milyon lira değerinde para ve altın ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce tahkikat işlemlerine başlandı. Tahkikat işlemleri tamamlanan 46 Şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öne öğrenildi.