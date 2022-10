Taksim'de çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunan kadına 4 ay hapis

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. katıldı. Şikayetçiler Selva B., Özlem B., ve 16 yaşındaki mağdur A.H. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, Emel C. 'Hakaret' suçundan beraatini, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ise cezalandıırlmasını talep etti.Sanık Emel C. ise savunmasında, ''Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım, hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur. Beraatimi talep ederim.'' dedi.Mahkeme, sanığın ''Terbiyesizlik yapma, pislik yapma, erkeksel gel yüzüme söyle'' şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığından 'Hakaret' suçundan beraatine karar verdi. Sanığın eyleminin 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu kapsamında olduğu değerlendirilerek, suçun işleniş biçimi ve sanığın şahsı ve sosyal hali de nazara alınarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına da karar verildi.Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart 2021 günü çarşaf tartışması yaşandı. Tartışma sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın 'Çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz' dedi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. İle 16 yaşındaki Amine H., yanlarına gelen kadının, 'Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz, siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti, namazınızı kılın pis Araplar' dediğini belirterek, şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Emel C'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik, onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C'nin, 'Halkı kin ve nefrete tahrik ettiği' belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Sanık Emel C. ilk duruşmadaki savunmasında, 'İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim' diyerek beraatini istemişti.