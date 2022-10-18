FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı

Güvenlik güçlerinin törör örgütlerine yönelik amansız mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda FETÖ'nün yurt dışına para aktaran mali yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.59 ilde düzenlenen ve "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tespit edilen noktalara düzenlenen baskınlarda 543 kişinin gözaltına alındığını açıkaldı.Soylu, konuya ilişkin bilgi vermek üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) eski Daire Başkanı görevini yürüten gazi Turgut Aslan ile birlikte kameraların karşısına geçti.Soylu şu ifadeleri kullandı:"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem.Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik.Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir."