  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,09 - 18,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Ekleme: 18.10.2022 - 12:49 Güncelleme: 18.10.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Güvenlik güçlerinin törör örgütlerine yönelik amansız mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün yurt dışına para aktaran mali yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

59 ilde düzenlenen ve "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı verildi.

543 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tespit edilen noktalara düzenlenen baskınlarda 543 kişinin gözaltına alındığını açıkaldı.

Soylu, konuya ilişkin bilgi vermek üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) eski Daire Başkanı görevini yürüten gazi Turgut Aslan ile birlikte kameraların karşısına geçti.

"Sistemadik ve düzenli para transferi tespit edilmiştir"
Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."

"Örgütün ayakta tutulması için bir sistem"
Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem.

Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."

Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

"Ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak"
Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik.

Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir."
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir gönül alma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...
Avcılar Belediyesi’nde bin 200 personel iş bırakma eylemi başlattı
Taksim'de çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunan kadına 4 ay hapis
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Avrupa'da enerji krizi: Odun çalıyorlar
Yerli füze 'Tayfun' 561 kilometre uzaktaki hedefi başarı ile vurdu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 8 saat neredeydin, Pensilvanya'da mola verdin mi, FETÖ'cülerle görüştün mü açıkla...
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı
ABD Büyükelçiliği'nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz
Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti
Kiev'de patlama sesleri: Kentin kuzeyinden dumanlar yükseliyor
Merkez Bankası'ndan yeni TL hamlesi!
Başkan Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak! Vizyon belgesinde net vurgu: Güçlü liderle Türkiye yüzyılı
Etyen Mahçupyan: Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim
Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi!
Ukrayna: Esir takasıyla 108 kadın serbest bırakıldı
Bakan Kurum ayın 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor