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Bursa'da gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen onlarca işçi hastanelik oldu

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan toplam 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 18.10.2022 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen onlarca işçi hastanelik oldu
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan işçilerin 54'ünde akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Firma yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler fabrikanın servis araçları, taksi, özel araç ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri ilk belirlemelere göre 54 kişinin zehrilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığıne belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilere verilen yemekten numüne alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.
Bursa'da gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen onlarca işçi hastanelik oldu

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