Köylüler su faturası mağduru! Ankara'da köylüye 12 bin 803 TL su faturası geldi

Sabah'ın haberine göre, Turgut Özdemir; sadece hafta sonları geldiği eve 12 bin 803 TL su faturası geldiğini belirterek, "Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim" dedi.Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde, "Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim" demişti.Köseli köyü sakinlerinin açıklamaları şöyle:Turgut Özdemir: "100 dönüm ayçiçek ektim. 17 bin TL mazot ödedim, sadece hafta sonları geldiğim eve 12 bin 803 TL su faturası geldi. Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim. Emekliyim çocuklarım okuyor. Kim nasıl öderse gelsin ödesin bu faturayı"Ömer Öztürk: "70 yaşındayım, böyle su faturası görmedim. Köylü zamanında boruları döşedi. Kendi suyumuz, kendi kaynaklarımız."Fidan Öztürk: "Bana bin 750 fatura geldi. Oğlum çobanlık yapıyor geçimimizi sağlıyor ve dağlarda yatıyor. Yazıktır, günahtır. Allah'ın suyundan bu kadar para mı alınır?"Zenüre Albayrak: "Bana 3 bin TL su faturası geldi. Son iki faturam da 800 TL ve 2 bin TL. Su faturası fazla gelince bahçemizi sulayamadık. Bahçemiz kurudu. Çeşmeyi açmaya korkuyoruz. Kendimiz için yetiştirdiğimiz domates ve biber kurudu gitti. Köyde yaşamanın ne anlamı var? Hayvanlarımız yok. Hayvanımız olsa 10 bin gelecek herhalde."Ali Öztürk: "Melih Gökçek döneminde su faturası en fazla 100 TL gelirdi. Şimdi bin 800 TL fatura geldi. Emekli maaşımla geçiniyorum. Su faturası bu şekilde gelmeye devam ederse köyleri terk edip gideceğiz. Bu kadar su faturası mı olur? Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyorum. Geçen sene 10 ayda bin TL geldi, bu sene 67 günlük faturam bin 800 TL geldi. Su fiyatları petrol ile mazot ile yarış ediyor. Köseli köyünde petrolün fiyatı 22 TL, suyun metre küpü 20 TL. Muhtara su faturası 9 bin TL, başka bir komşuya 8 bin TL gelmiş. Bala köyleri mağdur. Oy zamanı geliyorlar, oy istiyorlar seçimden sonra gelen yok."Satılmış Albayrak: "Su faturası 50 TL en fazla 100 TL geliyordu. Suyu evlerimize getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi geldi, çöktü ve hazıra kondu. Belediye bir boru döşemedi, hiçbir çivi çakmadı, yüksek oranda su faturası gönderiyor. Emekli maaşımı faturama yatırdım. Köylü böyle mağdur edilmemeli. Su faturasını ödeyebilmek için ineğimizi ve traktörümüzü satacağız.Ahmet Altıntaş: "Ben tek başıma yaşıyorum. Bana su faturası 920 TL geldi. Tavuğum bile yok, hamam işletsem bu fatura gelmez. 30 TL'den fazla su faturası gelmezdi. O dönemde bahçe de ekiyordum şimdi bahçede yok. Vatandaşlar iki tane hayvanını bakamayacak hale geldi."Satılmış Öztürk: "Daha önce muhtarlık yaptım böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. Bin 800 TL su faturası geldi. Daha önce su faturaları çok düşüktü. Köy yerinde su faturası bu kadar mı olur? Benim köyümde 3 tane ağacım olmasın mı? Mansur Yavaş bu mağduriyetimize önlem almadı. Köylü olarak mağduruz. Kanalizasyon kullanmıyorum atık su faturası da alıyorlar. 'Kanalizasyonu kendin yap' deniliyor, 40 bin TL'yi nerden bulayım."ANKARALILAR SUYU YÜZDE 50 İNDİRİMLİ KULLANABİLECEKAnkara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmesine yönelik karar görüşülmüş, AK Parti ve MHP grubu Yavaş'ın veto kararına itiraz etmişti. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. Böylelikle Yavaş'ın ikinci kez veto etme hakkı bulunmadığından Ankaralılar suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek.